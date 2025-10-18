Ричмонд
Axios: Трамп заявил Зеленскому, что США не будут поставлять Tomahawk

Трамп заявлял, что дальнобойные ракеты Tomahawk пригодятся самим США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщили Зеленскому, что Вашингтон не планирует поставлять ракеты американские ракеты Tomahawk украинской стороне, информирует Axios.

В материале сказано, что Трамп уточнил, что «по крайней мере, сейчас».

«В ходе напряжённой встречи президент Трамп заявил… Зеленскому, что он не намерен поставлять ракеты большой дальности Tomahawk, “по крайней мере, в настоящее время”», — говорится в публикации.

Источники отметили, что Зеленский «активно настаивал на поставке Украине ракет Tomahawk», при этом Трамп «давал отпор и не проявлял гибкости». По их словам, для президента США приоритетом является дипломатия.

Напомним, в ходе встречи в Вашингтоне Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине.

Ранее Трамп заявил, что дальнобойные ракеты Tomahawk пригодятся самим Соединённым Штатам.

