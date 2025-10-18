Axios: Трамп заявил Зеленскому, что США не будут поставлять Tomahawk

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщили Зеленскому, что Вашингтон не планирует поставлять ракеты американские ракеты Tomahawk украинской стороне, информирует Axios.
В материале сказано, что Трамп уточнил, что «по крайней мере, сейчас».
«В ходе напряжённой встречи президент Трамп заявил… Зеленскому, что он не намерен поставлять ракеты большой дальности Tomahawk, “по крайней мере, в настоящее время”», — говорится в публикации.
Источники отметили, что Зеленский «активно настаивал на поставке Украине ракет Tomahawk», при этом Трамп «давал отпор и не проявлял гибкости». По их словам, для президента США приоритетом является дипломатия.
Напомним, в ходе встречи в Вашингтоне Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт на Украине.
Ранее Трамп заявил, что дальнобойные ракеты Tomahawk пригодятся самим Соединённым Штатам.