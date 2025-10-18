Ричмонд
Росавиация: Временные ограничения введены в семи российских аэропортах

Семь российских аэропортов не принимают и не отправляют рейсы в целях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Ряд российских аэропортов временно прекратил отправлять и принимать самолёты в ночь на субботу, 18 октября. Такая мера принята в целях обеспечения безопасности. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Пенза, Самара (Курумоч), Сочи, Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе, который опубликовал в Telegram-канале официальный представитель ведомства Артём Кореняко.

Позже появилось сообщение, что аналогичные меры предприняты в аэропорту Ярославля.

Кореняко также сообщил, что с 02.18 открыт на приём и выпуск воздушных судов аэропорт Саратова, где ранее были введены соответствующие ограничения. При этом на запасной аэродром был направлен один самолёт.

Накануне, в ночь на 17 октября, в пяти аэропортах России также в целях безопасности вводились временные ограничения на полеты.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе не могли летать самолеты из-за неопознанного объекта в небе.