Стармер провёл телефонный разговор с Зеленским, Рютте и лидерами ЕС

Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании

Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.