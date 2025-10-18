Стармер провёл телефонный разговор с Зеленским, Рютте и лидерами ЕС

Премьер-министр Британии Кир Стармер провёл разговор с Зеленским, а также с лидерами европейских государств и генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте, информирует британское правительство.
В сообщении, размещённом на сайте правительства, сказано, что участники разговора обсудили, как они смогут поддержать Украину. Сначала Стармер говорил с лидерами ЕС, а затем провёл двусторонний разговор с Зеленским.
«После телефонного разговора с мировыми лидерами сегодня вечером премьер-министр провёл двустороннюю беседу с… Зеленским, чтобы подчеркнуть решительную поддержку Украины со стороны Британии. Премьер-министр добавил, что Британия продолжит наращивать свою поддержку и обеспечит Украине максимально прочные позиции в преддверии зимы, оказывая постоянную гуманитарную, финансовую и военную поддержку», — заявили в правительстве.
Лидеры государств ЕС договорились продолжить на текущей неделе обсуждение того, как они могут поддержать Киев «в преддверии и после прекращения огня».
Напомним, в ходе встречи в Вашингтоне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил Зеленскому, что пора завершить конфликт. Он подчеркнул, что Зеленскому следует пойти на сделку.
По данным Axios, Трамп сообщил Зеленскому, что США не будут поставлять Tomahawk. По словам источников, для президента Соединённых Штатов приоритетом является дипломатия.