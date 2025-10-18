Росавиация сообщила об ограничениях в работе ещё шести аэропортов России

Ранее сообщалось, что в Сочи прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. По предварительным данным, системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. По словам очевидцев, сирены зазвучали после полуночи. Вслед за этим на окраине города было слышно несколько мощных взрывов — в сумме около 10 хлопков.