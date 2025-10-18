В Хабаровском крае горбуша преподнесла неожиданный сюрприз

Юг края: в подзоне Приморье, у берегов Советско-Гаванского района, рыбаки стали свидетелями аномально высоких подходов горбуши. При изначальном прогнозе в 2,5 тысячи тонн фактический вылов составил около 10,8 тысячи тонн — на 330% больше лимита. Такой результат для нечетного года стал почти историческим максимумом.