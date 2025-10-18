В Хабаровском крае горбуша преподнесла неожиданный сюрприз

В Хабаровском крае на начало октября освоено более 32,9 тысячи тонн тихоокеанских лососей — это 90,8% от прогноза, сообщили специалисты ВНИРО.
Но без сюрпризов не обошлось: рыба вела себя непредсказуемо, и где-то дала рекорд, а где-то — почти пустые сети.
Юг края: в подзоне Приморье, у берегов Советско-Гаванского района, рыбаки стали свидетелями аномально высоких подходов горбуши. При изначальном прогнозе в 2,5 тысячи тонн фактический вылов составил около 10,8 тысячи тонн — на 330% больше лимита. Такой результат для нечетного года стал почти историческим максимумом.
Во ВНИРО объясняют: прогноз строится на множестве природных и антропогенных факторов, и динамика численности рыбы не всегда поддается точному расчету.
Север края: на побережье Охотского округа и в северных районах вылов оказался значительно ниже ожиданий. Из прогнозных 6 тысяч тонн горбуши добыто лишь 2,5 тысячи тонн. Ученые связывают это с неблагоприятной погодой — в Охотске летом осадков выпало почти вдвое больше нормы.
При этом кета показала стабильные результаты: при прогнозе в 13,7 тысячи тонн выловлено 10,3 тысячи (75%).
Амур: ход летней кеты прошёл в обычные сроки — с середины июля до конца августа. Её добыча составила 871 тонну (70% прогноза). Ученые отмечают, что запасы постепенно восстанавливаются благодаря строгим мерам регулирования промысла.
А вот осенняя кета удивила ранним и массовым подходом — самый крупный улов за последние пять лет: 7,8 тысячи тонн при прогнозе 10,7. Однако в верхних притоках Амура численность рыбы осталась низкой — вероятно, сказались природные колебания и браконьерство.
ХабаровскНИРО завершает обследование нерестилищ. Итоги представят на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в ноябре-декабре, уточнили ученые.