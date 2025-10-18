Судебные приставы вновь открыли производство в отношении Смольянинова*

А ранее Артура Смольянинова* дважды оштрафовали в России за неоплаченные автомобильные штрафы. Общая сумма штрафов, наложенных на актёра, составила 6 и 10 тысяч рублей соответственно. В материалах дела не уточняется, какое транспортное средство использовалось и кто находился за рулём в момент совершения нарушений. Заседание назначено на 5 ноября.