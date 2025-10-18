Ричмонд
Судебные приставы вновь открыли производство в отношении Смольянинова*

Судебные приставы возобновили исполнительное производство в отношении актёра Артура Смольянинова*. Как пишет ТАСС, поводом стала непогашенная задолженность по кредиту.

Источник: Life.ru

В документах указано, что артист не внёс очередной платёж в установленный срок. На основании этих документов начато взыскание. Сумма долга составляет почти 95 тысяч рублей.

А ранее Артура Смольянинова* дважды оштрафовали в России за неоплаченные автомобильные штрафы. Общая сумма штрафов, наложенных на актёра, составила 6 и 10 тысяч рублей соответственно. В материалах дела не уточняется, какое транспортное средство использовалось и кто находился за рулём в момент совершения нарушений. Заседание назначено на 5 ноября.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а также в список иностранных агентов Минюста России.