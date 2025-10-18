Врач назвала лучшие источники омега-3 жирных кислот

«Лосось — отличный источник омеги-3 кислоты, и именно его рекомендуют употреблять в пищу неспроста. Данная кислота содержится в нем в том самом необходимом количестве. Всего в 100−150 граммах рыбы содержатся от 1,5 до 2,5 граммов омеги-3 в чистом виде, что как раз и перекрывает с лихвой суточную норму, которая и колеблется в этих диапазонах», — сказала Калошина.