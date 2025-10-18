Российские военные скоро могут прорвать несколько ключевых участков, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что в связи с этим западные государства напрасно надеются, что смогут с помощью конфликта на Украине «ещё долгие годы» вредить РФ. В частности, речь идёт о главе дипломатии ЕС Кае Каллас, главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и премьер-министре Британии Кире Стармере.
«Кая Калас, Урсула фон дер Ляйен и Кир Стармер думают, что время не ограничено, и они могут год за годом продолжать конфликт и вредить РФ, как они себе это представляют. Но они не учитывают проблемы на фронте. Прямо сейчас есть несколько ключевых участков, которые вот-вот рухнут», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Дэвис отметил, что в ближайшее время военные РФ могут взять под контроль Красноармейск и Купянск.
Ранее Дэвис заявил, что телефонный разговор президента Соединённых Штатов Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина сорвал планы Украины по эскалации.