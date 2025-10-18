Al-Aqsa: от авиаудара Израиля по автомобилю в Газе погибли 11 членов одной семьи

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по Газе. Атака пришлась на гражданский автомобиль. В результате погибли 11 членов одной семьи, транслирует телеканал Al-Aqsa.
Известно, что среди жертв удара есть несовершеннолетние. В машине находилось семеро детей. Кроме того, от удара скончались трое женщин.
«Одиннадцать человек погибли в результате обстрела авиацией их автомобиля во время их возвращения в район Аз-Зейтун в городе Газа», — утверждает пропалестинский телеканал.
Стоит отметить, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что страна не готова прекратить борьбу и намерена достичь всех целей. Главной из них является ликвидация власти палестинского движения ХАМАС. Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль намерен добиться полной победы.