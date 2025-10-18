Ричмонд
Al-Aqsa: от авиаудара Израиля по автомобилю в Газе погибли 11 членов одной семьи

В Газе в результате удара ЦАХАЛ погибли 11 человек, в их числе семь детей.

Источник: Комсомольская правда

Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по Газе. Атака пришлась на гражданский автомобиль. В результате погибли 11 членов одной семьи, транслирует телеканал Al-Aqsa.

Известно, что среди жертв удара есть несовершеннолетние. В машине находилось семеро детей. Кроме того, от удара скончались трое женщин.

«Одиннадцать человек погибли в результате обстрела авиацией их автомобиля во время их возвращения в район Аз-Зейтун в городе Газа», — утверждает пропалестинский телеканал.

Стоит отметить, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что страна не готова прекратить борьбу и намерена достичь всех целей. Главной из них является ликвидация власти палестинского движения ХАМАС. Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Израиль намерен добиться полной победы.

ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
