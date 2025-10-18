Первый канал готов помочь Саудовской Аравии с организацией «Интервидения»

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Первый канал готов помочь Саудовской Аравии с организацией следующего международного музыкального конкурса «Интервидение», заявил РИА Новости гендиректор Первого канала Константин Эрнст.
«Да, конечно. Если понадобится, то непременно поможем», — сказал он.
Конкурс «Интервидение» в следующем году пройдет в Саудовской Аравии.
«Интервидение» впервые после длительного перерыва прошло в 2025 году. Конкурс состоялся на «Live Арене» в Москве. Россию представил певец Shaman. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.