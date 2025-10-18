Опора для семьи: Life.ru раскрыл образ идеального отца для россиян

19 октября 2025 года празднуется День отца. К этой дате Дзен провёл исследование, чтобы выяснить, с какими качествами ассоциируются папы, какие воспоминания из детства с ними связаны, а также как отцы повлияли на интерес к новостям и событиям в мире. Результаты исследования, участие в котором приняли 344 респондентов из разных регионов России, появились в распоряжении Life.ru.