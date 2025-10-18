«Им надо зарабатывать»: Константин Богомолов раскритиковал российских актеров

Режиссер Константин Богомолов раскритиковал российских актеров. Он резко высказался о распространенной сейчас практике, когда заслуженный или народный артист России после присвоения ему статуса, начинает мнить себя профессионалом в педагогике.
Художественный руководитель Театра на Бронной заявил, что создавать актерские школы и курсы, набирая за деньги желающих сниматься в кино юных кандидатов, стало тревожной тенденцией.
— Каждый народный, заслуженный уже себе набирает. Понятное дело, им надо зарабатывать, но давайте зарабатывать деньги другим, более достойным образом, — сказал он на шоу в соцсети «ВКонтакте» «Дайте сказать!».
Богомолов считает, что властям нужно тщательнее прорабатывать данный вопрос и не выдавать всем подряд лицензии на осуществление подобной деятельности.
Московские власти активно вкладываются в развитие киноиндустрии, в том числе возводят новые площадки для съемок и создают комфортные условия для работы представителей отрасли, заявил ранее Константин Богомолов. По его словам, хорошим примером поддержки индустрии служит Московская международная неделя кино.