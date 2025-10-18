В Госдуме напомнили россиянам, что те могут не выходить на субботник, если не хотят

«Конечно, есть устоявшиеся практики, традиции, те же субботники, но это все должно быть добровольным и с обязательным соблюдением мер безопасности», — сказал депутат ТАСС, добавив, что на злоупотребления со стороны руководства сотрудник может пожаловаться в прокуратуру, суд, трудовую инспекцию, профильный комитет Госдумы и иные органы власти.