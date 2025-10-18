В Госдуме напомнили россиянам, что те могут не выходить на субботник, если не хотят

Руководство предприятия или организации не имеет права заставлять сотрудников выходить на субботник. То же относиться к иным требованиям, не зафиксированным в трудовом договоре или должностных инструкциях. Об этом напомнил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Конечно, есть устоявшиеся практики, традиции, те же субботники, но это все должно быть добровольным и с обязательным соблюдением мер безопасности», — сказал депутат ТАСС, добавив, что на злоупотребления со стороны руководства сотрудник может пожаловаться в прокуратуру, суд, трудовую инспекцию, профильный комитет Госдумы и иные органы власти.
Ранее юрист Паушкина рассказала, что термин «субботник» не закреплен в законодательстве. Под ним традиционно понимают общественно полезные мероприятия в нерабочие дни. Однако участие сотрудника обязательно только при соответствующем условии в должностной инструкции.
Напомним, когда у россиян спросили, принимают ли они участие в субботниках, почти 40 процентов ответили положительно.