Минобороны запустило проект, посвящённый подвигам казаков в годы ВОВ

«Ярким примером ратной доблести казаков стала легендарная Кущёвская атака — одна из крупнейших конных операций Великой Отечественной войны. Эта атака замедлила продвижение немецких войск на Кавказ на несколько дней, позволила советским войскам перегруппироваться и внесла значительный вклад в победу Красной армии в Битве за Кавказ», — говорится в сообщении.