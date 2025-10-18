Минобороны запустило проект, посвящённый подвигам казаков в годы ВОВ

Отмечается, что в основу проекта легли документы из фондов Центрального архива МО РФ. Среди них — журналы боевых действий, оперативные сводки, донесения командиров, карты наступлений и исторические формуляры.
«Ярким примером ратной доблести казаков стала легендарная Кущёвская атака — одна из крупнейших конных операций Великой Отечественной войны. Эта атака замедлила продвижение немецких войск на Кавказ на несколько дней, позволила советским войскам перегруппироваться и внесла значительный вклад в победу Красной армии в Битве за Кавказ», — говорится в сообщении.
Ранее певец Сергей Жуков представил на сцене Московского Губернского театра премьеру мюзикла «Ты у меня одна», посвящённого Великой Отечественной войне. Он пояснил, что, показывая одну из самых мрачных страниц истории глазами ребёнка, он хотел погрузить зрителей в глубину подвига маленьких героев и продемонстрировать силу любви, спасшей их.
