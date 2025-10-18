Axios: Трамп был жёстким на встрече с Зеленским в Вашингтоне

Встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с Зеленским в американской столице была «непростой», Трамп был жёстким, информирует Axios.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников.
«Один из источников заявил, что встреча “была непростой”, а другой и вовсе сказал, что “она проходила плохо”», — говорится в публикации.
По словам источников, президент США несколько «резких высказываний», кроме того, в некоторые моменты встреча с Зеленским «была довольно эмоциональной».
«Никто не кричал, но Трамп был жёстким», — сказал источник.
В материале сказано, что президент США подчеркнул, что текущее предложение Вашингтона о дипломатическом решении конфликта на Украине «заключается в том, чтобы он закончился заморозкой линий соприкосновения», что украинской стороне тяжело принять.
Напомним, в ходе встречи в Вашингтоне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил Зеленскому, что следует пойти на сделку и завершить конфликт на Украине.