В МО РФ рассказали о штурмовике, сбившем украинский дрон-камикадзе

В Министерстве обороны России сообщили о подвиге гвардии рядового Максима Мерещука, который во время штурма украинских позиций уничтожил вражеский FPV-дрон и помог эвакуировать раненого сослуживца.
Несмотря на интенсивные артиллерийские обстрелы и атаки беспилотников, штурмовая группа выполнила поставленную задачу и захватила укреплённый рубеж противника. Мерещук, проявив решительность и инициативу, обошёл позиции противника с фланга и ликвидировал нескольких бойцов, обстреливавших российских военнослужащих.
Во время продвижения по укреплённым окопам солдат заметил в небе дрон противника и точными выстрелами сбил его. После того как подразделения ВСУ отступили, Мерещук оказал первую помощь раненому товарищу и помог эвакуировать его в безопасное место. Его действия позволили сохранить жизнь сослуживцу и обеспечить успешное завершение операции.
Ранее Минобороны РФ сообщило о героическом поступке военнослужащего, участвующего в СВО на Украине. Гвардии младший сержант Руслан Бекмуратов успешно отразил атаку трех беспилотных летательных аппаратов ВСУ, тем самым сохранив ценную партию груза.