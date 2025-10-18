В МО РФ рассказали о штурмовике, сбившем украинский дрон-камикадзе

Во время продвижения по укреплённым окопам солдат заметил в небе дрон противника и точными выстрелами сбил его. После того как подразделения ВСУ отступили, Мерещук оказал первую помощь раненому товарищу и помог эвакуировать его в безопасное место. Его действия позволили сохранить жизнь сослуживцу и обеспечить успешное завершение операции.