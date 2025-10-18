Эндокринолог Калошина назвала лучшие источники омега-3 жирных кислот

— Омега-3 жирные кислоты поступают к человеку только из пищи, сам организм синтезировать их не умеет. Этот вид кислот самый полезный. Он регулирует баланс хорошего и плохого холестерина, снижает воспаление, помогает иммунным клеткам и даже косвенно влияет на углеводный обмен, помогая повысить чувствительность клеток к инсулину. Поэтому в пище должны каждый день содержаться продукты, богатые данным видом омега кислот, — пояснила собеседница агентства.