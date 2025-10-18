Ричмонд
Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие десять дней

Вильфанд: температура в России в ближайшие 10 дней будет выше нормы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Температура на европейской территории России, севере и в центральных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов будет выше нормы в ближайшие десять дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогнозируется, что в течение ближайших десяти дней будет усреднённая температура. Она в основном выше нормы на европейской территории России, на севере и в центральных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — сказал РИА Новости Вильфанд.

