Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие десять дней

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Температура на европейской территории России, севере и в центральных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов будет выше нормы в ближайшие десять дней, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Прогнозируется, что в течение ближайших десяти дней будет усреднённая температура. Она в основном выше нормы на европейской территории России, на севере и в центральных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов», — сказал РИА Новости Вильфанд.
Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.Читать дальше