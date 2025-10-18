В Госдуме рассказал, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду

«Срок эксплуатации счетчиков воды указывается в их техническом паспорте, но в среднем он составляет 12 лет. По окончании этого периода прибор должен быть заменен. Более того, в ходе эксплуатации счетчиков необходимо проводить поверку. Счетчики холодной воды проверяют раз в 6 лет, а горячей воды — раз в 4 года. Если поверка не проведена в срок или у счетчиков истек срок эксплуатации, жителям грозят увеличенные платежки», — сказал Колунов.