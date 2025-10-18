Россиянам рассказали, какие ошибки в завещании будут стоить наследства

Наследники часто оспаривают завещание, если считают его несправедливым. Юристы обычно строят дело на четырёх основных аргументах: недееспособность завещателя — если он не отдавал отчёт своим действиям, ошибки в оформлении (неправильная форма или отсутствие подписей), давление на составителя — если на него воздействовали угрозами или обманом, а также подлог документа или фальсификация подписи.