Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выше нормы»: Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие десять дней

Температура на европейской части РФ, севере и в центральных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов будет выше нормы в ближайшие десять дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура на европейской части РФ, севере и в центральных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов будет выше нормы в ближайшие десять дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В течение ближайших десяти дней будет усредненная температура. Она в основном выше нормы на европейской территории РФ, на севере и в центральных районах Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, — цитирует его РИА Новости.

Уже на следующей неделей в Московский регион на несколько дней вернется солнечная погода. Но в области в то же время могут быть небольшие заморозки. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в свою очередь сообщил, что в выходные, 18 и 19 октября, в Московском регионе ожидаются дожди и ветер. При этом 17 октября максимальная температура воздуха в столице составит плюс 6−10 градусов.

На юг Сибири и Дальний Восток пришли аномальные для октября холода. Столбики термометров в этих регионах опустились до минус 16 градусов, сообщил Роман Вильфанд. Действительно ли это аномалия и когда заморозки придут в столицу, выясняла «Вечерняя Москва».

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше