Психиатр рассказал, почему тревожные люди часто чувствуют недомогание

— Тревожное расстройство может запускать имитацию различных заболеваний — причем, именно тех, которые человеку хорошо знакомы. То есть он сталкивался с ними сам, видел у близких или даже в кино. Это может быть имитация сердечно-сосудистых заболеваний (боли в сердце, одышка), желудочно-кишечных заболеваний (боли в желудке) и т. д, — объяснил врач.