Психиатр рассказал, почему тревожные люди часто чувствуют недомогание

Тревожность может не только портить настроение, но и вызывать вполне реальные физические симптомы. Ощущение боли в сердце, одышка или даже повышение температуры — все это может быть следствием психического напряжения, а не болезни. Об этом KP.RU рассказал врач-психиатр и автор канала «Видеоблог о психиатрии доктора Гилева» Артем Гилев.
— Тревожное расстройство может запускать имитацию различных заболеваний — причем, именно тех, которые человеку хорошо знакомы. То есть он сталкивался с ними сам, видел у близких или даже в кино. Это может быть имитация сердечно-сосудистых заболеваний (боли в сердце, одышка), желудочно-кишечных заболеваний (боли в желудке) и т. д, — объяснил врач.
По словам Гилева, в советской психиатрии даже был термин «термоневрозом» — повышением температуры на фоне тревоги. Хотя термин уже не используется, сам феномен никуда не исчез. Сильные переживания действительно могут влиять на работу организма.
— Раньше в деревнях даже говорили «наплакал себе температуру». Перенервничал, перепсиховал и лежишь с лихорадкой. Это объясняется тем, что центр терморегуляции находится в головном мозге. Все взаимосвязано, — отметил психиатр.
Гилев добавил, что тревожные расстройства не всегда требуют обращения к психиатру. Сначала можно попробовать обойтись без лекарств — обратиться к психологу.