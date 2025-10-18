Аферисты контролируют смартфоны жертв через фейковые приложения

Злоумышленники убеждают жертв скачать якобы приложения родительского контроля и получают возможность похитить личные данные и деньги жертвы. Схему раскрывает ТАСС, ссылаясь на данные МВД.
Сообщается, что под видом сотрудника службы безопасности банка жертве звонит мошенник, который предлагает скачать якобы приложение родительского контроля, чтобы предотвратить атаку злоумышленников на смартфон ребёнка. Если жертва проходит по предложенной ссылке, аферист получает доступ к данным на устройстве и возможность похитить деньги, воспользовавшись банковским приложением. Также преступник может получить доступ к приходящим на гаджет сообщениям, отслеживать местонахождение устройства и даже получать трансляцию аудио и видео с микрофонов или камер зараженного смартфона.
Ранее в МВД рассказали о схеме мошенничества с неизвестными переводами на карту.
Как аферисты притворяются сотрудниками Соцфонда и почему доверчивые люди могут не только лишиться сбережений, но и стать соучастниками преступления, рассказываем здесь на KP.RU.
