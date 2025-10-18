На юге Сахалина изъяли бурых медведей, угрожающих дачникам

Специалисты изъяли трёх медведей, представлявших угрозу для дачников, информирует агентство лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.
Животных заметили в населённом пункте Вторая Падь, который находится в Корсаковском районе. Речь идёт о бурых медведях, которые неоднократно выходили к людям.
«Члены оперативной группы по регулированию численности охотничьих ресурсов ведомства изъяли на прилегающей к дачным и садоводческим участкам территории три особи бурого медведя, одна из которых была ранена. Животные неоднократно выходили к людям, создавая реальную угрозу», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Камчатке ввели режим повышенной готовности из-за медведей.
Также стало известно, что на Сахалине медведица напала на жительницу посёлка Лагурей, когда та вместе с подругой шла в лес собирать ягоды.