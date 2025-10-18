Юрист Лактионова объяснила, как можно лишиться наследства по завещанию

Есть ряд обстоятельств, который может помешать получить наследство, полагающееся по завещанию. Об этом сообщила юрист Алина Лактионова.
Бывают ситуации, когда наследники не согласны с решением покойного, считая его несправедливым. По словам специалиста, самыми распространенными мотивами для оспаривания в суде являются недееспособность завещателя на момент составления завещания, нарушение в процедуре оформления, обман при составлении (сюда же относится применение угроз или насилия), фальсификация подписи или подлог.
Юрист порекомендовала пожилым людям обезопасить себя при составлении завещания.
— Например, можно заранее получить медзаключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией. Это должно значительно снизить риски последующего оспаривания, — пояснила Лактионова в беседе с агентством «Прайм».
Она напомнила, что срок принятия наследства по закону составляет полгода после дня смерти наследодателя. Если родственники или близкие не успели доказать свое право на наследство вовремя, то им придется делать это в суде.
