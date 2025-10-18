Юрист Лактионова объяснила, как можно лишиться наследства по завещанию

Певец Филипп Киркоров не вступил в наследство после смерти своего отца Бедроса Киркорова, который скончался полгода назад. Других близких родственников тоже не заинтересовало имущество, оставленное артистом, потому что у него имелись долги, которые придется покрывать наследнику. «Вечерняя Москва» выясняла у эксперта, всегда ли после смерти человека долг переходит ближайшим родственникам и можно ли этого избежать.