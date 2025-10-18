Иркутские ветераны Великой Отечественной войны стали Почетными гражданами

Первым из них стал Михаил Мельников, живущий в Свердловском округе. Он прошел долгий боевой путь, сражаясь с 1943 года на Белорусском фронте в качестве радиста, и дошел до самого Кенигсберга, где и встретил долгожданную Победу. Его боевые заслуги отмечены многими наградами, включая орден Отечественной войны I степени. В ноябре этого года ветеран отметит свой сотый день рождения.