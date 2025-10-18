Ричмонд
Иркутские ветераны Великой Отечественной войны стали Почетными гражданами

Награды вручили представители городской администрации.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске нескольким ветеранам Великой Отечественной войны было присвоено высокое звание «Почетный гражданин Иркутской области». Об этом КП-Иркутск сообщали в городской администрации.

Первым из них стал Михаил Мельников, живущий в Свердловском округе. Он прошел долгий боевой путь, сражаясь с 1943 года на Белорусском фронте в качестве радиста, и дошел до самого Кенигсберга, где и встретил долгожданную Победу. Его боевые заслуги отмечены многими наградами, включая орден Отечественной войны I степени. В ноябре этого года ветеран отметит свой сотый день рождения.

В Ленинском округе награду получил Алтай Дадуев. Во время войны он служил авиамехаником в штурмовом авиаполку на Восточном фронте, внес свой вклад в победу над Японией. Алтай Яковлевич в октябре отметит 99-летие.

— Каждый наш ветеран — пример мужества, отваги, верности Родине. Они наша живая история. Поколение героев-победителей служит ориентиром для всех нас. Присвоение звания — дань уважения нашим защитникам. Здоровья каждому и еще долгих лет жизни! — сказал мэр Руслан Болотов.

Также звания был удостоен и Степан Федоров из микрорайона Эволюция. Он воевал снайпером, был награжден орденом Отечественной войны I степени. В ноябре ему исполнится 99 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветераны ВОВ из Ангарска удостоены звания «Почетный гражданин Иркутской области».