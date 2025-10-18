Иркутские ветераны Великой Отечественной войны стали Почетными гражданами

В Иркутске нескольким ветеранам Великой Отечественной войны было присвоено высокое звание «Почетный гражданин Иркутской области». Об этом КП-Иркутск сообщали в городской администрации.
Первым из них стал Михаил Мельников, живущий в Свердловском округе. Он прошел долгий боевой путь, сражаясь с 1943 года на Белорусском фронте в качестве радиста, и дошел до самого Кенигсберга, где и встретил долгожданную Победу. Его боевые заслуги отмечены многими наградами, включая орден Отечественной войны I степени. В ноябре этого года ветеран отметит свой сотый день рождения.
В Ленинском округе награду получил Алтай Дадуев. Во время войны он служил авиамехаником в штурмовом авиаполку на Восточном фронте, внес свой вклад в победу над Японией. Алтай Яковлевич в октябре отметит 99-летие.
— Каждый наш ветеран — пример мужества, отваги, верности Родине. Они наша живая история. Поколение героев-победителей служит ориентиром для всех нас. Присвоение звания — дань уважения нашим защитникам. Здоровья каждому и еще долгих лет жизни! — сказал мэр Руслан Болотов.
Также звания был удостоен и Степан Федоров из микрорайона Эволюция. Он воевал снайпером, был награжден орденом Отечественной войны I степени. В ноябре ему исполнится 99 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ветераны ВОВ из Ангарска удостоены звания «Почетный гражданин Иркутской области».