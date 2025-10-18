Волосы актрисы из «Великолепного века» оказались пропитаны наркотиками

Сообщается, что кокаин, кетамин и другие вещества содержались в волосах Беррак Тюзюнатач, сыгравшей в «Великолепном веке». Метин Акдюльгер, снимавшийся в том же сериале, судя по данным анализов, употреблял тетрагидроканнабинол. У Бирдже Акалай, известной по фильму «Чёрно-бела любовь», волосы оказались пропитаны кокаином, также выяснилось, что следы запрещённых веществ есть в организме блогерши Дилан Полат.