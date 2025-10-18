Ричмонд
Волосы актрисы из «Великолепного века» оказались пропитаны наркотиками

В волосах актрисы из «Великолепного века» нашли запрещённые вещества.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители Турции проверили на наркотики известных актёров и выяснили, что в волосах и крови некоторых из них есть следы запрещённых веществ. Кто попался на наркотиках, рассказывает турецкий телеканал AHaber.

Сообщается, что кокаин, кетамин и другие вещества содержались в волосах Беррак Тюзюнатач, сыгравшей в «Великолепном веке». Метин Акдюльгер, снимавшийся в том же сериале, судя по данным анализов, употреблял тетрагидроканнабинол. У Бирдже Акалай, известной по фильму «Чёрно-бела любовь», волосы оказались пропитаны кокаином, также выяснилось, что следы запрещённых веществ есть в организме блогерши Дилан Полат.

Расследование в отношении актёров, звёзд эстрады и инфлюэнсеров начала генеральная прокуратура Стамбула.

Речь идёт об операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков, в ходе которой многие звёзды были задержаны.

Поклонники турецкого кинематорафа переживают, что из-за проверки премьеры новых сериалов могут быть отложены на неопределенный срок, а текущие киноленты, в которых снимаются актеры, досрочно закрыты.

