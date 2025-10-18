Ричмонд
В Турции рыбаки обнаружили двигатель от ракеты ВСУ

Рыбаки ловили улиток в двух милях от берега, когда увидели в море необычный предмет.

Источник: Аргументы и факты

Рыбаки, которые ловили улиток в турецкой провинции Зонгулдак, случайно обнаружили двигатель от ракеты Вооружённых сил Украины, сообщает Hürriyet.

По словам рыбаков, двигатель находился в море.

«Мы ловили улиток в двух милях от берега у деревни Акчакоджа, когда увидели в море необычный предмет. Позвонили экстренным службам, береговой охране, жандармерии, морской полиции. Они прибыли по вызову, осмотрели предмет, сказали, что это двигатель ракеты», — рассказал журналистам турецкий рыбак Тамер Йигит.

Двигатель проверило управление береговой охраны, в настоящее время он отправлен в Стамбул. В материале сказано, что взрывчатые вещества в двигателе отсутствовали.

Ранее сообщалось, что турецкие сапёры уничтожили беспилотный катер Вооружённых мил Украины, обнаруженный у берегов турецкого города Трабзон.