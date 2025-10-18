Россиянам рассказали, как не лишиться права на получение наследства

Так, например, причиной для отказа в получении наследства может стать отсутствие необходимых подписей. Это одна из ошибок, которую совершают при составлении завещания. Кроме того, уточнила юрист, отказ в получении наследства последует, если документ оформлен под негативным влиянием, угрозами или насильственным путем.