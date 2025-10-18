Ричмонд
Россиянам рассказали, как не лишиться права на получение наследства

Юрист Лактионова рассказала, какие ошибки помешают получению наследства.

Источник: Комсомольская правда

Недееспособность завещателя становится одной из частых причин для отказа в получении наследства. О возникновении возможных проблемных ситуаций в этой области предупредила юрист Алина Лактионова, пишет «Прайм».

Так, например, причиной для отказа в получении наследства может стать отсутствие необходимых подписей. Это одна из ошибок, которую совершают при составлении завещания. Кроме того, уточнила юрист, отказ в получении наследства последует, если документ оформлен под негативным влиянием, угрозами или насильственным путем.

«При составлении завещания, особенно пожилыми людьми, целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания», — посоветовала Алина Лактионова.

Россиян также предупредили о риске лишиться жилья за захламление квартиры. Закон позволяет собственникам недвижимости распоряжаться ею по своему усмотрению, пока это не мешает другим людям.