Россиянам рассказали, как не лишиться права на получение наследства

Недееспособность завещателя становится одной из частых причин для отказа в получении наследства. О возникновении возможных проблемных ситуаций в этой области предупредила юрист Алина Лактионова, пишет «Прайм».
Так, например, причиной для отказа в получении наследства может стать отсутствие необходимых подписей. Это одна из ошибок, которую совершают при составлении завещания. Кроме того, уточнила юрист, отказ в получении наследства последует, если документ оформлен под негативным влиянием, угрозами или насильственным путем.
«При составлении завещания, особенно пожилыми людьми, целесообразно заранее получить медицинское заключение о психическом состоянии завещателя и провести процедуру с видеофиксацией, что значительно снизит риски последующего оспаривания», — посоветовала Алина Лактионова.
Россиян также предупредили о риске лишиться жилья за захламление квартиры. Закон позволяет собственникам недвижимости распоряжаться ею по своему усмотрению, пока это не мешает другим людям.