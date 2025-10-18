Минобороны: саперы продолжают разминировать территорию Курской области

Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Север» продолжают проведение разминирования в населённых пунктах Курской области, где ранее фиксировались обстрелы и атаки с применением беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Во время обследования территорий специалисты выявляют и классифицируют различные взрывоопасные предметы, среди которых встречаются сброшенные боеприпасы с дронов, артиллерийские снаряды и самодельные суббоеприпасы. Все находки фиксируются и тщательно проверяются перед последующей ликвидацией.
После идентификации обнаруженных боеприпасов сапёры проводят контролируемые подрывы, чтобы полностью исключить возможность их детонации в будущем. Такие мероприятия проводятся регулярно и направлены на обеспечение безопасности жителей и восстановление нормальной жизнедеятельности региона.
Ранее российский военнослужащий Ярослав Павлов обезвредил три мины под миномётным огнём и атаками FPV-дронов Вооружённых сил Украины.