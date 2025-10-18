Минобороны: саперы продолжают разминировать территорию Курской области

Во время обследования территорий специалисты выявляют и классифицируют различные взрывоопасные предметы, среди которых встречаются сброшенные боеприпасы с дронов, артиллерийские снаряды и самодельные суббоеприпасы. Все находки фиксируются и тщательно проверяются перед последующей ликвидацией.