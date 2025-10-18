Овечкин забросил 898-ю шайбу в НХЛ

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и на протяжении почти двух десятилетий сохраняет репутацию одного из самых результативных игроков в мировом хоккее. Его рекорд стал новым этапом в истории лиги и ещё одним подтверждением выдающейся карьеры российского спортсмена.