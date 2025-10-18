Овечкин забросил 898-ю шайбу в НХЛ

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый исторический рекорд лиги, забросив 898-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата. Юбилейный гол хоккеист оформил в домашней встрече против «Миннесоты Уайлд».
Благодаря этому результату 40-летний капитан «Кэпиталз» стал единоличным лидером в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю. Его достижение превзошло рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы, заброшенные за 1487 игр.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и на протяжении почти двух десятилетий сохраняет репутацию одного из самых результативных игроков в мировом хоккее. Его рекорд стал новым этапом в истории лиги и ещё одним подтверждением выдающейся карьеры российского спортсмена.
Ранее Овечкин повторил худший старт сезона в своей карьере. В четвертом матче регулярного сезона «Вашингтон» сыграл с «Тампой-Бэй», выиграв со счетом 3:2.