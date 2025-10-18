Ричмонд
Челябинцы осенью начали скупать запчасти для автомобилей

В Челябинске осенью 2025 года самыми популярными товарами стали запчасти для автомобилей и женская одежда. На них пришлось 12% и 7% покупок соответственно, сообщили в пресс-службе «Авито».

Читать далее.