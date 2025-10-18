Ричмонд
Левитт: Трамп продолжит добиваться мира на Украине

Левитт уточнила, что Трамп «дал понять, что конфликт на Украине длится слишком долго».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп продолжит работать над мирным урегулированием украинского конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Трамп круглосуточно работает над установлением мира, он продолжит делать это в отношении РФ и Украины, как он занимался этим в случае Израиля и Газы», — сказала она.

Комментарий прозвучал в эфире телеканала Fox News.

По словам Левитт, в настоящее время для ближневосточного региона начался «новый рассвет».

«Мы надеемся, что это же случится с Россией и Украиной, президент усердно работает над этим», — заявила пресс-секретарь Трампа.

Кроме того, она отметила, что телефонный разговор Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и встреча президента США с Зеленским в Вашингтоне были «очень честными». Левитт заявила, что Трамп «дал понять обеим сторонам, что конфликт на Украине длится слишком долго».

Напомним, в ходе встречи в Вашингтоне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил Зеленскому, что следует пойти на сделку и завершить конфликт на Украине.

