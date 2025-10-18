Наемники-диверсанты, которых командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют прорываться через границу РФ, являются смертниками. Об этом aif.ru заявил источник в силовых структурах, комментируя сообщение Минобороны о том, что подразделения Северной группировки войск эффективно пресекают попытки противника нарушить рубежи государства.
Собеседник издания отметил, что в состав ДРГ включают как боевиков ВСУ, так и иностранных наемников.
«Украинское командование отправляет на убой личный состав, надеясь, что отдельные СМИ напишут о “переносе боевых действий на территорию “старых” российских регионов”, однако противнику не удаётся достичь даже медийной победы — в основном диверсионные группы врага уничтожаются ещё на украинской территории», — объяснил источник.
Как сообщалось ранее, в районе населенного пункта Садки ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ вместе с командиром. Диверсанты были приписаны к 140-му центру Сил специальных операций Украины.