Расчет «Молнии» преодолел ПВО противника и уничтожил солдат ВСУ

Беспилотники типа «Молния» отличаются высокой маневренностью и простотой эксплуатации.

Источник: Аргументы и факты

Расчет российского беспилотника «Молния» успешно провел операцию в Харьковской области, прорвав оборону противовоздушных средств украинской армии и нанеся удар по скоплению вражеской пехоты. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки была выявлена крупная группа украинских военнослужащих, препятствовавшая продвижению российских штурмовых подразделений.

После получения координат операторы быстро подготовили дрон, оснастили его фугасной частью и направили на цель. Беспилотник сумел преодолеть воздействие радиоэлектронной борьбы и системы ПВО противника, уничтожив живую силу ВСУ.

В Минобороны подчеркнули, что беспилотники типа «Молния» отличаются высокой маневренностью и простотой эксплуатации, что позволяет быстро адаптироваться к изменяющейся обстановке на поле боя и эффективно решать тактические задачи.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о подвиге гвардии рядового Максима Мерещука, который во время штурма украинских позиций уничтожил вражеский FPV-дрон и помог эвакуировать раненого сослуживца.