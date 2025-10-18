Ричмонд
Ветрянка довела малышей Алматы до реанимации

С начала октября из-за ветряной оспы в реанимации с осложнениями оказались 14 маленьких жителей Алматы, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

С начала года инфицированных стало больше на 40%. В основном это дети, которые не получили прививку, передает «КТК».

Только за первые девять месяцев оспу подтвердили у 183 детей. Большинство — это учащиеся младших классов и дошколята.

«Зачастую родители относятся к болезни несерьезно. Некоторые обращаются за помощью только на 10-й день», — отмечают медики.

Со слов врачей, такое отношение к здоровью своих детей всерьез осложняет лечение. Часть пациентов поступает уже в тяжелом состоянии.

«Только за этот месяц в реанимации с осложнениями оказались 14 малышей. У многих двусторонняя пневмония, судорожный синдром и острая дыхательная недостаточность», — говорится в репортаже.

Специалисты отмечают, из-за того, что вакцинация против ветряной оспы не является обязательной, коллективный иммунитет формируется только после перенесенной болезни. А потому врачи советуют получать прививки добровольно.

Необходимо усилить работу по приглашению населения на прививки и активнее взаимодействовать с частными клиниками, многие из которых пока не в полной мере выполняют обязательства по вакцинации в рамках ГОБМП.

отметила Асель Калыкова.
заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы

