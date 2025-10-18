Ричмонд
CNN: у Трампа сложилось впечатление, что Киев стремится к эскалации

Встреча президента США с Зеленским была «напряжённой, откровенной и неудобной».

Источник: Аргументы и факты

У президента Соединённых Штатов Дональда Трампа после встречи с Зеленским сложилось впечатление, что украинская сторона стремится к эскалации конфликта на Украине, сообщает CNN.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника.

«Один из чиновников заявил, что у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта, и он обеспокоен возможными территориальными потерями во время предстоящей суровой зимы», — говорится в публикации.

В материале сказано, что встреча президента США с Зеленским в Вашингтоне была «напряжённой, откровенной и неудобной».

Напомним, в ходе встречи в Вашингтоне президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил Зеленскому, что следует пойти на сделку и завершить конфликт на Украине.

По данным Axios, встреча президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с Зеленским в американской столице была «непростой», Трамп был жёстким.

