В Москве суд запретил торгующий оружием сайт

Сайт предлагал доставку оружия в любой город России.

Источник: Комсомольская правда

В России запретили сайт, предлагавший на продажу оружие, в том числе огнестрельное охотничье и боевое. Такое решение принял Останкинский суд Москвы, информирует РИА Новости.

Сообщается, что запрет был инициирован прокурором. Также сообщается, что у покупателей на сайте не запрашивали соответствующие справки и разрешение на владение оружием. При этом покупки предлагалось доставить «в любой город РФ и на территорию других стран».

Тем временем в Кузбассе заблокировали сайты, призывающие к опасному «зацепингу» — проезду снаружи поездов.

Кроме того, Останкинский суд Москвы вынес решение о блокировке сайтов, занимающихся продажей электроудочек и арбалетов для рыбалки. Эти снасти признаны причиняющими страдания животным.

Также сообщалось, что в Петербурге суд запретил два сайта, которые предлагали любому желающему заключить фиктивный брак.

Напомним, в Ростовской области за сутки заблокировали 64 незаконных сайта с лекарствами.