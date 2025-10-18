В Москве суд запретил торгующий оружием сайт

В России запретили сайт, предлагавший на продажу оружие, в том числе огнестрельное охотничье и боевое. Такое решение принял Останкинский суд Москвы, информирует РИА Новости.
Сообщается, что запрет был инициирован прокурором. Также сообщается, что у покупателей на сайте не запрашивали соответствующие справки и разрешение на владение оружием. При этом покупки предлагалось доставить «в любой город РФ и на территорию других стран».
Тем временем в Кузбассе заблокировали сайты, призывающие к опасному «зацепингу» — проезду снаружи поездов.
Кроме того, Останкинский суд Москвы вынес решение о блокировке сайтов, занимающихся продажей электроудочек и арбалетов для рыбалки. Эти снасти признаны причиняющими страдания животным.
Также сообщалось, что в Петербурге суд запретил два сайта, которые предлагали любому желающему заключить фиктивный брак.
Напомним, в Ростовской области за сутки заблокировали 64 незаконных сайта с лекарствами.