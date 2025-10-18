Ричмонд
Нетерпеливые омские рыбаки уже пытаются рыбачить на хрупком льду

Первые выходы на зимнюю рыбалку жители Омска совершили на городском пруде в Октябрьском округе.

Источник: Комсомольская правда

Наиболее азартные омские рыбаки уже выходят на первый лед. Информация об открытии омичами сезона зимней рыбалки появилась вчера, 18 октября, в телеграм-канале «Рыбалка в Омске».

Под опубликованными фотографиями с ледяной поверхностью на пруду и ребенком на льду, автор кратко пояснил — «Восточка». Судя по всему, этот водоем — пруд в Октябрьском районе, находящийся на пересечении улиц Барабинская и 31-я Рабочая. Было ли что-то поймано, автор поста не уточнил. Комментаторы не оценили присутствие ребенка на льду, выразив сомнение в прочности ледяного покрытия.