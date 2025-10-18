Нетерпеливые омские рыбаки уже пытаются рыбачить на хрупком льду

Под опубликованными фотографиями с ледяной поверхностью на пруду и ребенком на льду, автор кратко пояснил — «Восточка». Судя по всему, этот водоем — пруд в Октябрьском районе, находящийся на пересечении улиц Барабинская и 31-я Рабочая. Было ли что-то поймано, автор поста не уточнил. Комментаторы не оценили присутствие ребенка на льду, выразив сомнение в прочности ледяного покрытия.