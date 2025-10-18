Ричмонд
Новый сквер появился в Новосибирске на месте снесённого ДК Цеткин

На месте бывшего Дома культуры имени Клары Цеткин в Новосибирске на улице Котовского продолжаются работы по созданию современного общественного пространство. Готовность объекта составляет 80%.

Источник: тг-канал мэра Новосибирска Максима Кудрявцева

Историческое здание ДК, возведенное в 1933 году и пустовавшее с 2008 года, уступило место новому формату благоустройства. После демонтажа и обсуждений с горожанами и депутатами участок был разделен на две функциональные зоны: транзитный сквер и спортивную площадку.

Как сообщил в своём Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, в новом сквере появились пешеходные дорожки с твёрдым покрытием, освещение, скамейки и урны. Также была отремонтирована лестница, идёт обустройство пандуса. Завершаются и работы по озеленению.

В планах на следующий год — укладка искусственного газона на спортивной площадке, монтаж футбольных ворот и установка тренажеров для воркаута.