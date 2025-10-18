Новый сквер появился в Новосибирске на месте снесённого ДК Цеткин

Историческое здание ДК, возведенное в 1933 году и пустовавшее с 2008 года, уступило место новому формату благоустройства. После демонтажа и обсуждений с горожанами и депутатами участок был разделен на две функциональные зоны: транзитный сквер и спортивную площадку.