Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генерал Липовой рассказал о бункере Зеленского в Кривом Роге

В случае выявления бункера Зеленского в Кривом Роге, по объекту нанесут удар в первую очередь, отметил Липовой. На родине главы киевского режима методично уничтожают объекты ВПК Украины.

Источник: Аргументы и факты

Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой рассказал о бункере главы киевского режима Владимира Зеленского в Кривом Роге. В ночь на пятницу объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе подверглись массированной атаке.

«Вполне вероятно, что в Кривом Роге, который является родиной просроченного президента, может находиться запасной командный пункт, и в том числе бункер, где могут скрываться родные и близкие Зеленского. Но, как известно, он их давно отправил за океан, и на Украине находится практически один», — отметил Липовой.

Генерал-майор также подчеркнул, что в случае выявления бункера главы киевского режима в Кривом Роге, по объекту нанесут удар в первую очередь.

«Все те крысиные норы, которые Зеленский себе подготовил на случай пережидания атак, будут методично уничтожаться нашей армией», — подытожил Липовой.

Ранее Липовой сообщил, что в Кривом Роге удары наносятся в том числе по засекреченным объектам ВСУ, располагающимся под землей.