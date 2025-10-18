Генерал Липовой рассказал о бункере Зеленского в Кривом Роге

Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой рассказал о бункере главы киевского режима Владимира Зеленского в Кривом Роге. В ночь на пятницу объекты военно-промышленного комплекса Украины в городе подверглись массированной атаке.
«Вполне вероятно, что в Кривом Роге, который является родиной просроченного президента, может находиться запасной командный пункт, и в том числе бункер, где могут скрываться родные и близкие Зеленского. Но, как известно, он их давно отправил за океан, и на Украине находится практически один», — отметил Липовой.
Генерал-майор также подчеркнул, что в случае выявления бункера главы киевского режима в Кривом Роге, по объекту нанесут удар в первую очередь.
«Все те крысиные норы, которые Зеленский себе подготовил на случай пережидания атак, будут методично уничтожаться нашей армией», — подытожил Липовой.
Ранее Липовой сообщил, что в Кривом Роге удары наносятся в том числе по засекреченным объектам ВСУ, располагающимся под землей.