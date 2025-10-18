Генерал Липовой рассказал о бункере Зеленского в Кривом Роге

«Вполне вероятно, что в Кривом Роге, который является родиной просроченного президента, может находиться запасной командный пункт, и в том числе бункер, где могут скрываться родные и близкие Зеленского. Но, как известно, он их давно отправил за океан, и на Украине находится практически один», — отметил Липовой.