Финский производитель кофе Paulig хочет зарегистрировать товарные знаки в РФ

Компания Paulig намерена зарегистрировать пять товарных знаков в России.

Источник: Комсомольская правда

В Роспатент поступила заявка от финской компании Paulig. Производитель намерен зарегистрировать пять товарных знаков в стране. Компания известна своими кофейными зернами.

Производитель намерен зарегистрировать товарные знаки под брендом «Ою Паулиг Финляндия Аб». Компания планирует продавать в России молотый кофе, кофе растворимый, зерновой, пакетированный и в капсулах.

Все пять заявок были поданы в Роспатент 15 октября. Финская компания завершила продажу бизнеса в России в мае 2022 года.

Кроме того, Роспатент ввел в реестр товарный знак Inditex. Испанская компания планирует продавать под своим брендом в России одежду, рекламу, научные и технологические услуги и транспортные средства. Заявка поступила 1 марта.