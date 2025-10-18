Зеленский отправляет диверсантов-смертников атаковать приграничные регионы РФ, чтобы впечатлить западных партнеров. Как отметил в разговоре с aif.ru источник в силовых структурах, эти группы чаще всего уничтожаются еще на украинской территории.
«Киевскому режиму принципиально важно показать своим западным кураторам способность ВСУ продолжать ведение боевых действий. Исключительно для этой цели украинское командование отправляет на убой личный состав, надеясь, что отдельные СМИ напишут о “переносе боевых действий на территорию “старых” российских регионов “, однако противнику не удаётся достичь даже медийной победы — в основном диверсионные группы врага уничтожаются ещё на украинской территории”, — объяснил собеседник издания.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения Северной группировки войск надежно блокируют любые попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ на российскую территорию. Военное ведомство также обнародовало видеоматериалы, запечатлевшие работу расчетов автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Утес» из состава 352-го мотострелкового полка.