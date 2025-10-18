«Киевскому режиму принципиально важно показать своим западным кураторам способность ВСУ продолжать ведение боевых действий. Исключительно для этой цели украинское командование отправляет на убой личный состав, надеясь, что отдельные СМИ напишут о “переносе боевых действий на территорию “старых” российских регионов “, однако противнику не удаётся достичь даже медийной победы — в основном диверсионные группы врага уничтожаются ещё на украинской территории”, — объяснил собеседник издания.