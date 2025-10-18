Депутат Колунов рассказал, чем грозит несвоевременная замена счетчиков на воду

Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что несвоевременная замена счетчиков на воду грозит переплатой за услуги ЖКХ.
— Срок эксплуатации счетчиков воды указывается в их техническом паспорте, в среднем он составляет 12 лет. По окончании данного периода прибор должен быть заменен. Также в ходе эксплуатации счетчиков нужно проводить поверку, — цитирует его РИА Новости.
Так, счетчики холодной воды поверяют раз в шесть лет, горячей — раз в четыре года. Через три месяца после истечения срока поверки начисления за воду пойдут по среднему показателю расхода за последние полгода, сообщил депутат.
Кроме того, в квитанциях появится увеличенный коэффициент на оплату воды в размере 1,5 для регионов и в размере 3 для Москвы, это означает увеличение платы в 1,5 и 3 раза соответственно, предупредил Колунов.
Водителям, выбрасывающим из автомобиля мусор, грозит штраф до 15 тысяч рублей, рассказал ранее Сергей Колунов. Он уточнил, что при вывозе отходов грузовиками в неположенное место штрафы доходят до 200 тысяч рублей, при этом транспортное средство могут конфисковать.