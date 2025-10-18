Ричмонд
В Калининграде наградили сотрудников службы дознания УМВД

В УМВД России по Калининградской области состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню образования службы дознания МВД России. В церемонии приняли участие заместитель начальника управления Андрей Кожуховский и сотрудники подразделений дознания.

Источник: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полковник полиции поблагодарил коллег за добросовестную службу, самоотверженность и верность профессиональному долгу. Он подчеркнул, что от качества работы дознавателей во многом зависит эффективность раскрытия преступлений и защита прав граждан.

Согласно действующему законодательству, сотрудники дознания расследуют преступления, предусмотренные более чем 80 статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Среди них — кражи, мошенничества, причинение телесных повреждений, угрозы убийством, подделка и сбыт поддельных документов, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Эти дела относятся к категории небольшой и средней тяжести, однако требуют высокой профессиональной подготовки и внимательности к деталям.

За достижения в оперативно-служебной деятельности и добросовестное исполнение обязанностей сотрудникам вручили ведомственные награды, почётные грамоты и благодарности. Личный состав также был поощрён денежной премией. Руководство управления отметило, что традиция чествования дознавателей сохраняет преемственность поколений и укрепляет престиж одной из ключевых служб в системе органов внутренних дел.