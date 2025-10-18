В Калининграде наградили сотрудников службы дознания УМВД

Согласно действующему законодательству, сотрудники дознания расследуют преступления, предусмотренные более чем 80 статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Среди них — кражи, мошенничества, причинение телесных повреждений, угрозы убийством, подделка и сбыт поддельных документов, а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия. Эти дела относятся к категории небольшой и средней тяжести, однако требуют высокой профессиональной подготовки и внимательности к деталям.