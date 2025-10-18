Власти Новосибирской области ужесточают миграционный контроль

46 пунктов Концепции предполагают достижение ряда конкретных результатов. Среди ключевых целей — сокращение числа нелегальных мигрантов, снижение уровня преступности с участием иностранных граждан, а также уменьшение доли детей мигрантов, не посещающих школы. Параллельно ставится задача по увеличению числа мигрантов, которые разделяют традиционные российские ценности и выбирают Россию для постоянного проживания.
По информации управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2025 году только с трудовыми целями в регион прибыло 113 тысяч человек. Основной поток мигрантов составляют граждане Узбекистана, на втором месте находятся прибывающие из Таджикистана, а третье место делят между собой Киргизия и Казахстан.
С 2026 года стоимость патента для трудовых мигрантов будет повышена до 10 860 рублей. Также для иностранных работников вводится запрет на занятие автомобильными грузоперевозками, работу в социальных столовых и в сфере спорта.
Проверочная деятельность не прекращается: за семь месяцев текущего года было проверено пять тысяч объектов, в ходе чего выявлены сотни нелегальных мигрантов.
Отдельной проблемой остается финансовая нагрузка на региональный бюджет: в 2024 году на медицинскую помощь мигрантам, не имеющим полисов ОМС, было потрачено 500 миллионов рублей.
Ранее Сиб.фм сообщал о том, что за неделю с 6 по 12 октября в Новосибирскую область прибыло меньше иностранных граждан, чем её покинуло. При этом 52 человека по итогам недели были выдворены за пределы РФ.