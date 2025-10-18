Власти Новосибирской области ужесточают миграционный контроль

По информации управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2025 году только с трудовыми целями в регион прибыло 113 тысяч человек. Основной поток мигрантов составляют граждане Узбекистана, на втором месте находятся прибывающие из Таджикистана, а третье место делят между собой Киргизия и Казахстан.