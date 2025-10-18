Липовой: в Кривом Роге военные ведут производство на гражданских объектах

ВСУ в Кривом Роге под прикрытием гражданских объектов развернули военное производство, рассказал aif.ru Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой.
Напомним, в ночь на пятницу Кривом Роге прогремели взрывы. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударах по объектам ВПК на территории города. Кроме того, под удар попали объекты противника в районе аэродрома и станции Роковатая.
«Кривой Рог — крупный промышленный город, с советских времен он сохранил свой потенциал и является центром угольной промышленности, центром сталелитейной промышленности. И на сегодняшний день ВСУ там под прикрытием гражданских объектов, на их территориях, развернули военное производство», — сказал Липовой.
По его словам, в таких военных масштабных пунктах находится большое количество инструкторов, кураторов, которые следят за производством техники, за подготовкой наемников, чтобы в дальнейшем направлять их непосредственно на передовую.
«Поэтому в Кривом Роге достаточно много военных целей для ударов, в том числе целей двойного назначения… И то, что Кривой Рог является родиной просроченного диктатора, вдвойне усугубляет положение, вызывает недовольство мирного населения Зеленским, так как он даже не может прикрыть свой родной город», — подытожил Липовой.
Ранее Липовой сообщил, что в Кривом Роге уничтожают засекреченные объекты ВСУ под землей.