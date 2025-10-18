«Поэтому в Кривом Роге достаточно много военных целей для ударов, в том числе целей двойного назначения… И то, что Кривой Рог является родиной просроченного диктатора, вдвойне усугубляет положение, вызывает недовольство мирного населения Зеленским, так как он даже не может прикрыть свой родной город», — подытожил Липовой.