Студенты из РФ получили 13 золотых медалей на олимпиаде по химии в Ашхабаде

Олимпиада среди студентов высших учебных заведений прошла с 15 по 17 октября. Она проводилась в форме индивидуальных соревнований в двух категориях. В первой (категория А) участвовали студенты, обучающиеся по специальности химия и любой другой специальности, во второй (B) — студенты, не обучающиеся по специальности химия.