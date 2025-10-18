В Китае начались крупнейшие кадровые чистки: увольнения коснулись военных элит

В Китае вновь начались кадровые чистки. Они касаются военных элит. Председатель КНР Си Цзиньпин снял с должностей девять высокопоставленных представителей руководства, пишет The Wall Street Journal.
В Минобороны Китая сообщили, что в отставку отправили, в том числе, влиятельного генерала Хэ Вэйдуна. Его сняли с должности за «серьезные дисциплинарные нарушения», отмечает газета. Генерала также обвинили в злоупотреблении властью.
Кроме того, пишет издание, Хэ Вэйдун был заместителем председателя высшего военного руководящего органа Коммунистической партии. По сведениям источника, кадровые перестановки связаны с указом Си Цзиньпина о борьбе с коррупцией.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил о ведении торговой войны с Китаем. По его словам, это время уже наступило.