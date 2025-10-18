Путин назвал голос правды секретным межконтинентальным оружием RT

— Я желаю вам продолжать развиваться, находить новые форматы и новые темы в острой борьбе за умы и за сердца людей. И чтобы побеждать в этой борьбе, нужно и дальше использовать ваше секретное стратегическое высокоточное межконтинентальной дальности оружие — голос правды, — заявил он на мероприятии по случаю 20-летия телеканала, передает РИА Новости.