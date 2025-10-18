Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал голос правды секретным высокоточным межконтинентальным оружием телеканала RT.
— Я желаю вам продолжать развиваться, находить новые форматы и новые темы в острой борьбе за умы и за сердца людей. И чтобы побеждать в этой борьбе, нужно и дальше использовать ваше секретное стратегическое высокоточное межконтинентальной дальности оружие — голос правды, — заявил он на мероприятии по случаю 20-летия телеканала, передает РИА Новости.
Современная западная пропаганда не особо отличается от известных всем советских штампов. Сейчас среди аудитории есть большой спрос на более объективные новости, также заявил Владимир Путин.
Глава государства приехал в Большой театр на торжественное мероприятие по поводу юбилея телеканала. Он поздравил главного редактора RT Маргариту Симоньян и ее коллег с праздником.
В Императорском фойе Владимиру Путину представили документальный фильм RT, посвященный героям спецоперации на Украине.